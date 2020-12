Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201216.7 Windbergen: Weidezaungerät entwendet

WindbergenWindbergen (ots)

Innerhalb der letzten Tage ist es in Windbergen zu einem Diebstahl eines Weidezaungerätes gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben.

Im Zeitraum von Sonntag, 16.45 Uhr, bis zum frühen Dienstagmorgen verschwand von einer abseits der Bahnhofstraße gelegenen Koppel ein Weidezaungerät "Patura P350" inklusive einer wartungsfreien 12-Volt-Batterie. Das Gerät befand sich abgesenkt in einem Graben an einer Weide, die in der Feldmark hinter der Bahnhofstraße 7 liegt und auf der sich Schafe befinden.

Hinweise auf den Dieb, der ortskundig gewesen sein dürfte, gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die in der Feldmark verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

