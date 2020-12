Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201216.4 Glückstadt: Alkoholisiert auf E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs

GlückstadtGlückstadt (ots)

Der heutige Morgen endete für den Fahrer eines Elektro-Rollers in Glückstadt mit einer Anzeige, weil der 42-Jährige nicht nüchtern war und sein Zweirad nicht versichert hatte.

Gegen 07.30 Uhr entschloss sich eine Streife, im Janssenweg den Fahrer eines E-Rollers zu überprüfen, weil an dem Fahrzeug keine Kennzeichen montiert waren. Die, so der Betroffene, habe er die nächsten Tage besorgen wollen. Im Gespräch mit dem Glückstädter stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest. Auf Nachfrage räumte der 42-Jährige ein, am Vortag Bier getrunken zu haben. Ein vor Ort absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,99 Promille. Die Messung mit dem gerichtsverwertbaren Gerät ergab wenig später 0,84 Promille. Die Beamten untersagten dem Beschuldigten daraufhin die Nutzung des Rollers im öffentlichen Verkehrsraum bis zur ordnungsgemäßen Anmeldung und das Führen von Kraftfahrzeugen für die nächsten Stunden. Der Roller-Fahrer wird sich letztlich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell