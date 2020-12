Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter touchiert geparkten Audi A6 im Vorbeifahren: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord: In der Zeit zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagmittag, 12 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Holländischen Straße, in Höhe der Hausnummer 76, im Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Audi A 6. Der Unbekannte war stadtauswärts und möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Der geparkte Audi hatte einen Schaden von rund 3.000 Euro auf der linken Fahrzeugseite davongetragen. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

