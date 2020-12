Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201216.6 Itzehoe: Diebe machen reiche Beute

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Diebe der Kundin eines Supermarktes ein gut gefülltes Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 16.00 Uhr hielt sich eine Frau in dem Kaufland-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße auf. Vor dem eigentlichen Zugang zu dem Verkaufsbereich sprach ein Pärchen die 48-Jährige an und bat um das Wechseln von Bargeld. Die Kundin ging auf den Tausch nicht ein und begann ihren Einkauf. Als sie ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Jackentasche verschwunden war. In dem Portemonnaie befanden sich neben Ausweisen und Karten einige Gutscheine und ein größerer Bargeldbetrag. Im Nachhinein gab die Anzeigende an, dass das Paar für den Diebstahl in Frage kommen könnte.

Den Mann des verdächtigen Duos beschrieb die Geschädigte als etwa 170 cm groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er hatte kurze, dunkle, zerzauste Haare und trug dunkle Kleidung. Seine Begleiterin war etwas kleiner, gleichaltrig und hatte lange dunkle Haare. Sie war mit einem dunklen Mantel und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Hinweise auf diese Personen oder andere Verdächtige nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

