POL-PDPS: Diebstahl

Zeit: 23.09.2020, 17:00 Uhr - 17:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen 90 SV: Eine 58-jährige Frau aus Homburg befand sich am gestrigen Mittwoch im Outlet-Center in Zweibrücken. Nach dem Besuch verschiedener Geschäfte bemerkte die Frau, dass ihr Rucksack gänzlich geöffnet und der darin befindliche Geldbeutel samt eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags und diverser persönlicher Dokumente durch unbekannte Täter entwendet worden war. Die Tat dürfte sich im Store "SigiKid" ereignet haben, wo eine jüngere Frau mit längeren brünetten Haaren, ca. 170 cm groß, ihr ungewöhnlich nahe gekommen war, als sie (die Geschädigte) an einem Kleider-Display gestanden hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen des Diebstahls.

