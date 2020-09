Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.09.2020, 17:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Straße 32 SV: Am Mittwoch, den 23.09.2020, gegen 17:00 Uhr, befand sich ein 15-jähriger Junge aus Zweibrücken in Begleitung zweier Freunde in einem Schnellrestaurant in der Gottlieb-Daimler-Straße. Nachdem sie wieder aus dem Restaurant rausgingen, bemerkten sie das Fehlen des Fahrrads, des 15-Jährigen, welches zuvor gemeinsam mit den anderen beiden Fahrrädern unverschlossen im Fahrradständer vor dem Schnellrestaurant befand. Es handelt sich um ein schwarz-rotes 27,5 Zoll-Mountainbike der Marke Rockrider/Decathlon mit weißer Aufschrift 'Rockrider'.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen des Diebstahls. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell