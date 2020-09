Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.09.2020, 11:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Schillerstraße 45 SV: Die bislang unbekannte Fahrerin eines älteren, dunklen Pkw (vermutlich Opel Meriva) befuhr die Schillerstraße in Richtung Westen. In Höhe des Anwesens 45 beschädigte sie beim Vorbeifahren zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw (Renault-Megane Scenic / silber und VW-Touran / silber; Schaden: 3.000 EUR bzw. 1.000 EUR). Danach wendete die Verursacherin mitten auf der Fahrbahn und entfernte sich unerlaubt in Richtung Osten von der Unfallstelle. Sie wird als ältere Frau mit schulterlangen grauen Haaren beschrieben. Vom Kennzeichen konnten folgende Bestandteile abgelesen werden: KL - ?? 158. Die Polizeiinspektion Zweibrücken lässt in der Angelegenheit zahlreiche Fahrzeuge von der Polizeiinspektion Landstuhl und den beiden Kaiserslauterer Stadtinspektionen überprüfen und sucht parallel zu den Überprüfungsmaßnahmen weitere Augenzeugen des Unfallgeschehens.

Kontakt: E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell