Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Krad gegen Traktor

Ein defekter Blinker führte am Sonntag zu einem Unfall bei Feldstetten.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug von Feldstetten in Richtung Westerheim. Von hinten kam ein 52-Jähriger mit seinem Honda Motorrad und wollte den Traktor überholen. Dieser bog unvermittelt nach links auf einen Feldweg ab. Der Kradlenker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte mit seiner Sozia. Bei dem Unfall erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen. Seine 50-jährige Mitfahrerin kam Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten fest, dass die hinteren Fahrtrichtungsanzeiger am Traktor nicht funktionierten. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Der Frühling kommt näher und die Motorradsaison startet bald wieder. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Oft werden Motorradfahrer schnell übersehen, was leider schwere Folgen haben kann. Deshalb bittet die Polizei sowohl Auto- als auch Motorradfahrer besonders aufmerksam zu sein und sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Des Weiteren gibt es für Motorradfahrer diverse Möglichkeiten, wie man leichter gesehen wird. Informationen hierzu findet man unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Für Personen die länger nichtmehr auf ihrem Motorrad gesessen sind, empfiehlt die Polizei ein Fahrsicherheitstraining. Dieses kann zum Beispiel bei der Verkehrswacht absolviert werden. Und wenn es dann doch zum Unfall kommt, ist eine gute Sicherheitsausstattung überlebenswichtig.

+++++++ 0477828

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell