POL-UL: (UL) Ulm - Verletzte Frau und rund 1.000 Euro Schaden nach Unfall

Am Samstagmorgen entfernte sich ein Unbekannter nach einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte gegen 5.30 Uhr in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein unterwegs. Nach der Blautalbrücke sei er auf die linke Spur geraten. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch ausweichen. Mit dem Renault einer nachfolgenden 58-Jährigen stieß er jedoch zusammen. Dadurch erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Sachschaden an ihrem Auto beträgt rund 1.000 Euro. Der mutmaßliche Verursacher sei ohne anzuhalten in Richtung Blaustein weitergefahren. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen. Der soll mit einem weißen Opel gefahren sein. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wer Angaben zum Verkehrsunfall oder zu einem weißen Opel mit beschädigtem Außenspiegel machen kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

