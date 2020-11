POL-RT: Seniorin betrogen; An Verletzungen verstorben; Verkehrsunfälle; Nägel auf Fahrbahn verstreut; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Pfullingen (RT): Seniorin betrogen

Um mehrere tausend Euro ist eine Seniorin in den vergangenen Tagen von einem unbekannten Betrüger geprellt worden. Der Kriminelle meldete sich am Samstagabend telefonisch bei der 78-Jährigen und gab vor, von der Kriminalpolizei Stuttgart zu sein. Mit der frei erfundenen Geschichte, vor der die Polizei ständig warnt, man habe in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen und zwei Täter seien noch auf der Flucht, setzte er die alte Dame unter Druck. Im Verlauf des äußerst geschickt geführten Gesprächs brachte er die Senioren dazu, ihre PIN zu nennen, ihre EC-Karte zur Abholung vor der Haustüre zu deponieren und über die Vereinbarung Stillschweigen zu bewahren. Im Verlauf der nächsten Tage plünderten die Täter dann das Konto des Opfers. Erst als Angehörigen die verschiedenen Abbuchungen auffielen, offenbarte sich die Frau und erstattete am Dienstag Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Fußgängerin erliegt nach Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.11.2020/18.03 Uhr)

Die 54-jährige Fußgängerin, die bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Landolinsteige schwer verletzt worden war, ist am Abend ihren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war die Frau gegen 15.50 Uhr von einem Lkw erfasst und zwischen dem Fahrzeug und einer Mauer eingeklemmt worden. Die Schwerverletzte wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo sie am Dienstag starb. (rn)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagmittag auf der B 313 bei Oberensingen ereignet. Ein 37-Jähriger war um 13.45 Uhr mit seinem VW Touran auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah er an der Kreuzung mit der Hochwiesenstraße den Rückstau vor der roten Ampel. Er prallte mit seinem Wagen ins Heck des VW Passat eines 59 Jahre alten Mannes, der noch gegen den Mazda einer 45-Jährigen geschoben wurde. Durch die Kollision zog sich eine 51 Jahre alte Beifahrerin in dem Passat leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. (ms)

Deizisau (ES): Nägel auf der Fahrbahn verstreut (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fahndet das Polizeirevier Esslingen nach einem Unbekannten, der zu einem noch nicht genau bekannten Zeitpunkt in der Kirchstraße zahlreiche Nägel ausgelegt hat. Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, meldete sich ein Autofahrer, der auf der Kirchstraße unterwegs war und im Bereich der Einmündung der Bismarckstraße in Höhe der Tempo 30 Beschriftung plötzlich einen lauten Knall wahrgenommen hatte. Bei der Nachschau entdeckte er zahlreiche, durch grüne Blätter getarnte und mehrere Zentimeter lange Eisennägel, die dort auf der Fahrbahn in Richtung Recyclinghof drapiert waren. Beim Überfahren der Nägel entstanden an seinem Wagen Schäden an Reifen und Radkästen, die auf mehrere hundert Euro geschätzt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag an der Einmündung Frondsbergstraße / Schnarrenbergstraße ereignet hat. Ein 81-Jähriger war gegen 12.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Frondsbergstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Schnarrenbergstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 59-Jährigen, welcher mit seinem Pedelec auf der Schnarrenbergstraße stadteinwärts fuhr. Trotz einer Notbremsung und dem Versuch auszuweichen konnte der 59-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Radler stürzten, wobei der 59-Jährige, der einen Helm getragen hatte, leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, der keinen Helm getragen hatte, zog sich schwerere Kopfverletzungen zu. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der an den Elektrofahrrädern entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (ht)

Dettenhausen (TÜ): Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Der 17-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki kurz vor 15.30 Uhr die K 6912 vom Kreisverkehr herkommend in Richtung Dettenhausen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Jugendliche zu weit nach links und kam mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 76 Jahre alter Mercedes-Lenker versuchte vergeblich dem Motorrad auszuweichen. Das Zweirad touchierte den Pkw, worauf der Biker zu Fall kam. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich mehrere Verletzungen zu. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße in dem Abschnitt bis 17 Uhr zeitweise komplett gesperrt werden. (ms)

Dußlingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Ein unbekannter Täter ist zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, in ein Wohngebäude in der Straße Am Wasser eingebrochen. Nachdem sich der Einbrecher gewaltsam über eine Türe Zutritt verschafft hatte, entwendete er aus dem Inneren eine altertümliche Ritterrüstung. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bitz (ZAK): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat am Dienstagabend an der Einmündung L 448/ L 449 zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 49-Jähriger war gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der L 448 von Ebingen in Richtung Bitz unterwegs. An der Einmündung zur L 449 wollte er nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Audi eines 46-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Der Audi musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rn)

