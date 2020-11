Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer zusammengestoßen; Zahlreiche Fahrzeuge angegangen

Reutlingen

Tübingen (TÜ): Radfahrer contra Radfahrer

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmittag zwei Radfahrer verletzt worden sind. Kurz nach 12.30 Uhr bog ein 81-Jähriger mit seinem Pedelec von der Fondsbergstraße nach links auf die bevorrechtigte Schnarrenbergstraße ein und kollidierte hierbei mit einem 59-Jährigen, der ebenfalls auf einem Pedelec bergabwärts unterwegs war. Infolge der Kollision im Kreuzungsbereich stürzten die Männer zu Boden. Während sich der 59-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte, zog sich der Senior, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, schwere Kopfverletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Pedelecs beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. (mr)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Zahlreiche Autos durchwühlt (Zeugenaufruf)

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Straßen Lößweg, Im Gärtle, Danziger Straße und Eutinger Straße zahlreiche geparkte Autos durchwühlt hat. Bislang konnten 13 Fahrzeuge festgestellt werden, die nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen nicht abgeschlossen gewesen sein dürften und von dem Unbekannte zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr geöffnet und durchsucht worden waren. In einzelnen Fällen wurden kleinere Münzgeldbeträge aus den Fahrzeugen entwendet. Beschädigt wurde soweit bislang bekannt ist, nichts. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07457/93801-0 nach Zeugen, die im genannten Zeitraum in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

