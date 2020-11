POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall (Esslingen)

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Fußgängerin von Lkw erfasst

Eine 54-jährige Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in der Landolinsteige von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 34-jährige Lkw-Lenker war nach ersten Erkenntnissen gegen 15.50 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts auf der Landolinsteige bergauf gefahren. Als er nach einem kurzen Halt wiederum rückwärts anfahren wollte, rollte sein Fahrzeug leicht nach vorne und erfasste dabei die Fußgängerin, die anschließend zwischen dem Lkw und einer Mauer eingeklemmt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Die Augustinerstraße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten für kurze Zeit einseitig gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen, in die auch ein Sachverständiger einbezogen wurde, aufgenommen. (rn)

