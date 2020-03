Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Auffahrunfall im Bereich der Hauptstraße

Karlsruhe (ots)

Im Bereich der Hauptstraße in Östringen ereignete sich am Montag gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 5.500 Euro. Der 60-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens fuhr auf einen verkehrsbedingt zum Stehen gekommenen VW auf, so dass dieser auf den davor befindlichen Peugeot geschoben wurde. Der 27-jährige Fahrer des VW zog sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt wurden.

