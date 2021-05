PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Lkw kippt um - Fahrer schwer verletzt

Limburg (ots)

B49, Ausfahrt zu Industriegebiet Merenberg, 11.05.2021, gg. 18.50 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde der Fahrer eines Lkw bei einem Unfall auf der B49 bei Merenberg schwer verletzt. Der 35-Jährige war mit seinem Lastwagen gegen 18.50 Uhr von Weilburg kommend in Fahrtrichtung Merenberg unterwegs. An der Ausfahrt zum Industriegebiet Merenberg kam der Mann - mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit - auf dem Verzögerungsstreifen in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw kippte auf die linke Fahrzeugseite, wobei der 35-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Lkw, an dem ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand, musste geborgen und abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell