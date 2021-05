PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Wohnhaus +++ Bauchtasche aus geparktem Pkw gestohlen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Elbtal, Heuchelheim, Zum Schulwald, Festgestellt: 10.05.2021, 16.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße "Zum Schulwald" in Elbtal-Heuchelheim festgestellt. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Haustür des Wohnhauses und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Bauchtasche vom Beifahrersitz gestohlen, Limburg, Graupfortstraße, 10.05.2021, 19.30 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)In Limburg musste eine Autofahrerin am Montagabend leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren VW Golf gegen 19.30 Uhr in der Graupfortstraße abgestellt und ihre Bauchtasche auf dem Beifahrersitz liegen gelassen. Als sie dann nur etwa 20 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Beifahrertür ihres Wagens aufgebrochen und die zurückgelassene Bauchtasche entwendet wurde. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere mobile Navigationsgeräte, Handys, Laptops und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Die Täter schlagen blitzschnell zu und räumen die Fahrzeuge aus. Auch verstecken ist sinnlos, weil erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell