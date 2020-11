POL-ST: Rheine, Restmülltonne ausgebrannt

Polizei Steinfurt

Am Freitag (13.11.), gegen 18.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand auf der Straße Am Baufhof 46 gerufen. Hier war auf dem Gelände einer Firma eine Restmülltonne in Brand geraten. Das Feuer drohte über einen Lüftungsschacht auf eine angrenzende Garage überzugreifen. Die Mülltonne war bei Eintreffen der Polizei von einen Angestellten bereits gelöscht worden. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den beginnenden Brand in der Garage gelöscht. Hier war das Feuer über einen Lüftungsschacht auf Elektroschrott übergegriffen. Bis auf die Mülltonne ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Warum die Restmülltonne in Brand geraten ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

