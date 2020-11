Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Freitag (13.11.) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde in Mettingen an der Kreuzung Höveringhausener Straße/ Kappelner Weg ein Baumpfahl eines Holzzaunes beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem beschädigten Zaunpfahl wurde Lackabrieb vom flüchtigen Fahrzeug vorgefunden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

