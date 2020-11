Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Sonntag (15.11.2020) hat es gegen 13.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Dörenther Straße gegeben. Eine 73-jährige Tecklenburgerin fuhr mit ihrem Fahrrad von Brochterbeck kommend in Richtung Dörenthe. Hinter ihr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Hörstel mit einem Opel Astra. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Autofahrer die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 73-jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4.100 Euro.

