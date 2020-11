Polizei Steinfurt

POL-ST: Wohnungsbrand mit einer schwer verletzten Person

SteinfurtSteinfurt (ots)

Lengerich, Am Röttgers Busch Freitag, 13.11.2020, 21:48 Uhr

Durch die Feuerwehr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von Brandgeruch und Hilferufen in Lengerich, Am Röttgers Busch. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte Feuer aus einer Obergeschosswohnung festgestellt werden. Eine 34jährige Frau saß im 1. OG auf dem Fensterbrett. Noch bevor die Feuerwehr ein Sprungtuch aufstellen konnte, sprang die Frau. Die Frau verletzte sich schwer und wurde dem Uniklinikum Münster zugeführt. Die Polizei beschlagnahmte der Brandort im 1. Obergeschoss und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die weiteren im dem Haus wohnenden Personen verblieben unverletzt und konnten nach Abschluss der rettungsdienstlichen und polizeilichen Maßnahmen wieder in ihre Wohnung im Erdgeschoss zurückkehren.

