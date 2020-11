POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Am Mittwoch (11.11.) wurde am Püsselbürener Damm in Höhe Hausnummer 8 ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr am Fahrbahnrand. Durch einen unbekannten Unfallverursacher wurde der Pkw am linken Außenspiegel und am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 800 Euro. Am Unfallort wurde die Abdeckung eines Außenspiegels gefunden. Diese ist dunkelgrau und ist einem Pkw Mazda zuzuordnen. Das flüchtige Fahrzeug müsste daher am rechten Außenspiegel erheblich beschädigt sein. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

