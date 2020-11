Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

RheineRheine (ots)

Am Donnerstag (12.11.) um 12.50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Ochtruper Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Hünenborgstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 16jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie verletzte sich leicht an den Händen und den Knien. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der Ochtruper Straße fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen der im Frontbereich beschädigt sein könnte. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

