Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 25-Jähriger führte nicht versicherten BMW ohne Fahrerlaubnis

Bonn (ots)

Am Montagmittag (17.08.2020) gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Ramersdorf ein verdächtiges Auto sowie dessen drei Insassen auf einem Tankstellengelände an der Sankt Augustiner Straße in Bonn-Beuel. Wie sich herausstellte, war der Versicherungsschutz des grauen BMW erloschen. Darüber hinaus führte der 25-jährige Fahrer den Wagen nach ersten Feststellungen ohne gültige Fahrerlaubnis. Der Führerschein eines weiteren 25-jährigen Fahrzeuginsassen war zur Einziehung ausgeschrieben und wurde, genau wie der BMW sowie zwei PTB-Waffen, die darin lagen, sichergestellt. Nachdem ein Abschleppwagen den BMW aufgeladen und abtransportiert hatte, konnten die beiden 25-Jährigen und ihr 39-jähriger Begleiter die Örtlichkeit wieder verlassen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dauern weiter an.

