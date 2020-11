Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl

SteinfurtSteinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.11.2020, 07.00 Uhr und Freitag, 13.11.2020, 07.00 Uhr waren Unbekannte auf einer Baustelle an der Eisenbahnstraße aktiv. Die Täter entwendeten vom Rohbau der dortigen Reithalle fünf Getriebemotoren. Der Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Zeugen, denen etwas Besonderes aufgefallen ist oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

