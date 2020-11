Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw-Aufbrüche

SteinfurtSteinfurt (ots)

Ort: Ibbenbüren, Bergstraße 24 Zeit: Donnerstag, 12.11.2020, 18.45 Uhr und Freitag, 13.11.2020, 05.15 Uhr An einem schwarzen BMW 320 schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Arbeitstasche und eine Geldbörse.

Ort: Ibbenbüren, Bergstraße 31 Zeit: Donnerstag, 12.11.2020, 20.00 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 06.40 Uhr Unbekannte schlugen an einem geparkten BMW 116 D das hintere linke Dreiecksfenster ein. Danach durchsuchten die Täter das Fahrzeuginnere und entwendeten das Navigationsgerät und einen Rucksack.

Ort: Ibbenbüren' Bergstraße 26 Zeit: Donnerstag, 12.11.2020, 18.00 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 07.00 Uhr An zwei vor dem Haus abgestellten Fahrzeugen schlugen unbekannte Täter die jeweils hinteren rechten Dreiecksfenster ein. Danach durchsuchten sie die Fahrzeuge. Aus einem schwarzen Volvo S 60 wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Aus dem zweiten Fahrzeug, einem Mercedes-Benz C 220, entwendeten die Täter eine Brille und eine Hundeleine. Die Gegenstände konnten in der Nähe in einem Gebüsch aufgefunden werden.

Ort: Ibbenbüren, Bergstraße 10 Zeit: Donnerstag, 12.11.2020, 17.45 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 08.25 Uhr Unbekannte schlugen an einem grauen Skoda Karoq das rechte hintere Dreiecksfenster ein und dursuchten das Fahrzeuginnere. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Ort: Ibbenbüren, Färbergasse 30 Zeit: Donnerstag, 12.11.2020, 19.00 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 15.00 Uhr An einem roten VW schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Fahrzeug. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen aber nichts.

Ort: Ibbenbüren; Brunnenstraße 17 Zeit: Donnerstag, 12.11.2020, 17.30 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 08.20 Uhr Unbekannte entwendeten aus einem grauen Opel Insignia eine Kiste Bier. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe der rechten Hintertür ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell