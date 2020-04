Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Versuchter Wohnungseinbruch

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 21.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in ein Haus auf der Eickener Straße einzubrechen. Der Eigentümer sah vor der Haustür eine Person, die in Richtung Waldniel-Innenstadt wegrannte. Später stellte der Melder fest, dass der oder die Unbekannte versuchte hatte, die Haustür aufzuhebeln. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Polizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (318)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell