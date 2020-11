Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Diebstähle aus Kfz

SteinfurtSteinfurt (ots)

Ort: Lienen, Merschweg 1 Zeit: Freitag, 13.11.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 10.00 Uhr Vor einem Mehrfamilienhaus am Merschweg war ein schwarzer BMW X 4 abgestellt. Unbekannte öffneten auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug. Aus dem Innern des Wagens bauten die Täter das Lenkrad aus und entwendeten dies.

Ort: Lienen, Merschweg 14 Zeit: Freitag, 13.11.2020, 18.00 bis Samstag, 14.11.2020, 10.30 Uhr Unbekannte öffneten unter starker Gewalteinwirkung einen schwarzen BMW M 3. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter das Lenkrad, den Airbag, den Tachometer, den Schaltknauf und den Bordcomupter inklusive Navigationssystem. Außerdem beschädigten die Täter die linke Tür des Fahrzeugs.

Ort: Lienen, Steegenbreede 7 Zeit: Freitag, 13.11.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 09.00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten aus einem grauen BMW 330 D das Lenkrad, das Navigationsgerät, das Radio und den Airbag. Das Fahrzeug war in der Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar.

Ort: Lienen, Ginsterweg 1 Zeit: Freitag, 13.11.2020, 17.30 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 09.00 Uhr Der vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte BMW X 6 wurde durch Unbekannte angegangen. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist noch unklar. Aus dem Fahrzeuginnern bauten die Täter das Lenkrad und diverse Steuergeräte aus dem Armaturenbrett aus und entwendeten diese.

In allen Fällen entstanden hohe Sachschäden, teilweise in fünfstelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die gestohlenen Gegenstände machen kann, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell