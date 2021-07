Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gegen Hauseck geprallt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Mainhardt: Gegen Hauseck geprallt

Ein 39 Jahre alte Frau kam am Montag gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW Passat in der Straße Dorfmitte von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß sie gegen ein Hauseck, wobei sie leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Passat wurde abgeschleppt, der Schaden wird 15.000 Euro beziffert.

Untermünkheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelgrauen Mercedes befuhr am Montagabend die B19 zwischen Gelbingen und Untermünkheim. Dabei fuhr er zu weit links, sodass die linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenprallten. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise auf den beschädigten Mercedes erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000.

