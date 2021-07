Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Suche nach vermisstem Kind beendet

Aalen (ots)

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat am Dienstag den Aufenthaltsort des seit Montagnachmittag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden vermissten elfjährigen Jungen ermittelt. Der Knabe wurde am Mittag wohlbehalten angetroffen und zwischenzeitlich wieder in die Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht. Die Suchmaßnahmen wurden daher beendet.

