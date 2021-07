Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Scheibe eingeschlagen

Winnenden-Hertmannsweiler: Lkw contra Pkw

Ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer touchierte am Dienstag kurz vor 11 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Rothenbühlstraße einen geparkten Opel. Am Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, der Lkw blieb unbeschädigt.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin verursachte am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr bei einem Kreisverkehr beim Dresdener Ring einen Unfall. Sie bog dort in den Kreisel ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 54-jährigen Motorradfahrerin. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Zweiradfahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Auenwald: Scheibe eingeschlagen

Am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 12 Uhr wurde an dem Pkw Mercedes die hintere Fensterscheibe eingeschlagen. Der Wagen war am Vormittag in der Unterbrüdener Straße geparkt. Wer zum Tatgeschehen Beobachtungen machte, sollte sich bitte unter Tel. 07191/35260 mit der Polizei in Weissach im Tal in Verbindung setzen.

