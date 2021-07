Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geparktes Auto gestreift & Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Geparktes Auto gestreift

Eine 18-jährige Citroen-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 7:40 Uhr die Straße Im Sämann entlang. An einer Fahrbahnverengung kam sie zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Opel. Der Citroen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein Fahrradfahrer am Mittwochabend an der Kreuzung Bahnhofstraße / Blumenstraße einen Verkehrsunfall. Der 45-Jährige fuhr mit seinem Rad die Blumenstraße entlang und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Dieser konnte eine Kollision mit dem Fahrradfahrer nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer stürzte nach dem Unfall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille, weshalb er sich noch einer Blutentnahme unterziehen musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell