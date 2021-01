Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche - Zeugen gesucht

Schriesheim/Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum in Schriesheim ein. Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-von-Kleist-Straße ein und begaben sich in die Kellerräume. Hier brachen sie einen Kellerverschlag auf und entwendeten daraus zwei Fahrräder im Wert von rund 2.500 Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag suchten unbekannte Einbrecher die Vereinsräume eines Sportvereins in der Hauptstraße im Hirschberger Orststeil Leutershausen auf und versuchten, die das Büro einzudringen. Allerdings mussten sie unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen, da die Eingangstüre ihren Hebelversuchen standhielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten, bzw. zu anderen gleichartigen Taten in Schriesheim besteht, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

