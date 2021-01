Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger nach Einbruch in Hofladen vorläufig festgenommen - zweiter Tatverdächtiger ermittelt - Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet war am späten Abend des 7. Dezember 2020 in Sinsheim-Steinsfurt ein 24-jähriger Mann festgenommen worden, nachdem er in einen Hofladen in der "Alten Römerstraße" eingebrochen war.

Ein zweiter an der Tat beteiligter Komplize, die "Schmiere" gestanden hatte konnte zunächst flüchten. Auch eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Im Zuge der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim konnte jedoch zwischenzeitlich ein 28-jähriger Mann als Mittäter identifiziert werden.

