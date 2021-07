Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Omnibus kollidiert mit PKW - Versuchter Gartenhausaufbruch - Farbschmierereien - Dieb auf frischer Tat erwischt

Aalen (ots)

Unterkochen: Omnibus kollidiert mit PKW

Am Donnerstag um kurz vor 07:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Omnibus-Fahrer die Otto-Rieger-Straße und wollte nach links auf die Waldhäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen, von rechts auf der Waldhäuser Straße heranfahrenden, Daimler-Benz. Die 44-jährige Mercedes-Fahrerin versuchte noch ihren PKW abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die 20 Schüler im Omnibus sowie die beiden Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Lorch: Versuchter Gartenhausaufbruch

Zwischen Mittwochmittag, 13 Uhr und Donnerstagmittag, 13 Uhr, wurde mehrfach vergeblich versucht ein Gartenhaus in der Hohbergstraße, in der Feldwegverlängerung beim wanderparkplatz, aufzubrechen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Mittels einem wasserfesten schwarzen Stift wurden in der Oberbettringer Straße das Gebäude der Pädagogischen Hochschule, verschiedene Schilder, eine Ausfahrtsschranke sowie Gittertore mit dem Begriff ACAB, Hakenkreuzen und Penissen verunstaltet. Durch die Schmierereien, die am Mittwoch festgestellt wurden, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Lorch: Dieb auf frischer Tat erwischt

Am Donnerstagmorgen betrat ein 44-jähriger Mann, über eine nicht verschlossene Tür einer Garage, ein Wohnhaus in der Straße Herbstwiesenäcker. In der Wohnung entwendete er mehrere Geldscheine aus einem Geldbeutel. Hierbei wurde er von dem 65-jährigen Wohnungsinhaber überrascht und ihm das Geld wieder abgenommen. Anschließend flüchtete der Dieb aus dem Haus, konnte jedoch durch den Wohnungsinhaber und dessen 36-jährigen Sohn an der Auffahrt zur B29 bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden.

Durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Dieb einen weiteren Geldschein in seiner Socke stecken hatte. Zudem führte er einen Damengeldbeutel und ein IPhone bei sich, die er nach eigenen Angaben zuvor bei der Zugfahrt von Schwäbisch Gmünd nach Lorch entwendet hatte.

Weiterhin benutzte er ein dunkelgraues Cube Mountainbike, Typ Race Line mit einem weiß-schwarzen Sattel sowie einem roten Zahlenschloss.

Wo wurde ein entsprechendes Fahrrad entwendet?

Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell