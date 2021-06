Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnmobil mit dem Kennzeichen KLE-EF303 gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. Juni 2021) ein Wohnmobil entwendet, das auf dem am Postdeich gelegenen Parkplatz eines Gymnasiums abgestellt war. Das weiße, etwa fünf Jahre alte Fahrzeug der Marke Leika trägt das Kennzeichen KLE-EF303. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder das Fahrzeug gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

