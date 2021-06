Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnwagen mit dem Kennzeichen KLE-R580 gestohlen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Ein für den bevorstehenden Urlaub voll beladenes Wohnmobil haben unbekannte Täter zwischen Dienstag, 23:30 Uhr, und Mittwoch (9. Juni 2021), 04:15 Uhr, in Goch-Pfalzdorf gestohlen. Das Fahrzeug vom Typ Citroen Pössl in der Farbe silbermetallic war vor der Garage eines Einfamilienhauses an der Lange Straße abgestellt und trägt das Kennzeichen KLE-R580. Das Wohnmobil ist mit einer Markise ausgestattet. Auf dem Fahrradträger am Heck befanden sich zwei Fahrräder, ein Herren-Trekkingrad in Silber und ein anthrazitfarbenes Damenrad der Marke Gazelle. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Wohnmobils nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

