Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Milchautomat aufgebrochen

Klein-Netterden (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 23:30 Uhr, und Mittwoch (9. Juni 2021), 09:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter auf einem Hof an der Dürkolfstraße einen Milchautomaten auf und entwendeten das Geldfach. Außerdem gingen die Täter eine in dem Verkaufshäuschen abgestellte Geldkassette an und stahlen auch hier das enthaltene Bargeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

