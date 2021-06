Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tretroller von Sportplatz gestohlen

Goch (ots)

Am Montag (07.06.2021) kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr zum Diebstahl eines Tretrollers eines neunjährigen Gochers.

Der Junge hatte seinen Roller der Marke Raven Evlution in neonchrom mit einem Bandschloss an den Maschendrahtzaun des Viktoria-Sportplatzes an der Marienwasserstraße befestigt. Als er zurückkam, fehlte von Roller und Schloss jede Spur.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.(cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell