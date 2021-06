Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Metalldiebstahl

Kupferrohr entwendet

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (08. Juni 2021) überstiegen unbekannte Täter den Metallzaun eines Grundstücks am Steensweg. Vermutlich näherten sie sich über die zur Grotendonker Straße gelegenen Seite. Anschließend schraubten sie ein ca. 2,5 Meter langes Regenfallrohr aus Kupfer an einer Garage ab und entwendeten dies sowie das dazugehörige Standrohr und den Sammelkasten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

