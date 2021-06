Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter BMW bei Unfallflucht beschädigt.

Geldern (ots)

Am Montag (07.06.2021) kam es auf dem Parkplatz eines Diskounters an der Straße "Am Ölberg" zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter BMW beschädigt wurde.

Die Halterin des BMW hatte den Wagen gegen 17:10 Uhr in einer abgestellt. Als sie fünf Minuten Später zu ihrem Fahrzeug zurückkam entdeckte sie einen Unfallschaden an der rechten Seite ihres Wagens.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein schwarzes Fahrzeug handeln. Möglicherweise um einen schwarzen SUV, der bei Ankunft des BMWs in einer benachbarten Parkbucht stand.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

