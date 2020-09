Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand auf einem Balkon in Gladbeck-Ost

Gladbeck (ots)

Am frühen Freitagabend ist die Feuerwehr Gladbeck zu einer unklaren Rauchentwicklung auf einem Balkon an der Lindenstraße gerufen worden. Die hauptamtliche Wache rückte in voller Stärke zu der Einsatzstelle aus und wurde dabei von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Am Einsatzort brannten Planzenabfälle in einem Plastiksack auf einem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Feuerwehr gelang über tragbare Leitern auf den Balkon und löschte den Brand unter schwerem Atemschutz. Die Entstehungsursache ist unklar. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. DA

