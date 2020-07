Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Feuer in einer Garage

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen, gegen 02:00 Uhr, stellte ein Zeuge ein Feuer in einer Garage am Kanalweg im Stadtteil Östrich fest. Die Feuerwehr rückte aus um den Brand zu löschen. Am Boden, Werkzeugen und einem Fahrradanhänger entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell