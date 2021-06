Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstähle auf zwei Baustellen

Geldern (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (2. Juni 2021) und Montagmorgen (7. Juni 2021) kam zu Einbrüchen und Diebstählen auf Baustellengeländen in verschiedenen Ortsteilen von Geldern. Auf einer Großbaustelle in Kapellen an der Weseler Straße (B58) Ecke Am Pannofen brachen die unbekannten Täter einen Baucontainer auf und entwendeten das etwa 15 Meter lange Stromversorgungskabel des Containers. Außerdem gingen die Täter einen Radlader an und zapften ca. 20 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs. Auch am Tankverschluss eines dort abgestellten Raupenbaggers machten sie sich zu schaffen, hier blieb es bei einem Sachschaden. Auf einer Baustelle in Veert an der Klever Straße entwendeten unbekannte Täter den sogenannten Grubenlöffel eines in Höhe der Einmündung zum Nuylenweg abgestellten Minibaggers. Auch hier entwendeten die Diebe Diesel: Etwa 50 Liter zapften sie aus dem Tank eines weiteren Baggers. Zeugen, die an den beiden Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell