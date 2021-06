Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Kiosk

Weeze (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (8. Juni 2021) in einen Kiosk an der Straße Euregio-Park auf dem Flughafengelände eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür auf und machten sich anschließend an einem Zigarettenautomaten im Inneren des Gebäudes zu schaffen. Die Diebe entwendeten daraus Zigaretten sowie Bargeld. Einen zweiten Zigarettenautomaten nahmen die Unbekannten gleich ganz mit. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

