Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

47-jähriger Autofahrer kollidiert mit LKW

Kerken-Nieukerk (ots)

Am heutigen Morgen (8. Juni 2021) ist es auf der B9 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 47-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war dort gegen 06:20 Uhr in Richtung Geldern unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache kurz vor der Einmündung zur Sevelener Straße mit seinem Ford Focus auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Der Fahrer des LKW versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der PKW-Fahrer aus Geldern verletzte sich schwer, konnte seinen Wagen mit Unterstützung von Ersthelfern aber selbst verlassen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 33-jährige, aus Schwalmtal stammende Fahrer der Sattelzugmaschine wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B9 teilweise in beide Fahrtrichtungen, teils konnte der Verkehr einseitig an der Stelle vorbeifahren. Da zum Abschleppen des LKW eine Spezialfirma ausrücken musste, dauerte die Sperrung länger an. Die Polizei setzte eine Drohne ein, um Bilder der Unfallstelle zu fertigen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell