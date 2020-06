Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee - Französischer Mercedes ohne Zulassung und Versicherung

Harrislee (ots)

Gestern Abend um 20:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen in Frankreich zugelassenen Mercedes Benz am ehemaligen Grenzübergang Harrislee. Die zwei Insassen hatten zuvor versucht, mit dem PKW nach Dänemark einzureisen, wurden aber durch die dänische Polizei zurückgewiesen.

Bei der Überprüfung durch die Beamten konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz mehr besitzt und auch nicht mehr in Frankreich zugelassen ist. Der Fahrer, ein 28-jähriger Georgier gab an, den PKW vor zwei Monaten in Belgien gekauft zu haben und war davon ausgegangen, dass das Fahrzeug automatisch weiter zugelassen und versichert wäre.

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt. Zudem konnte er neben seinem Pass nicht den erforderlichen Aufenthaltstitel vorweisen. Somit wurde auch dieser Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetzt zu Protokoll genommen. Der Mercedes durfte nicht mehr bewegt werden und verbleibt bis zum Nachweis der Zulassung und Versicherung an der Dienststelle.

