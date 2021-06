Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl von Kfz-Teilen

Katalysator abgeschraubt

Kevelaer (ots)

Laute Geräusche machten den Besitzer eines schwarzen VW Polos am Mittwoch (9. Juni 2021) darauf aufmerksam, dass unbekannte Täter den Katalysator seines Wagens abgeschraubt und entwendet hatten. Die Diebe müssen sich in der Zeit zwischen Dienstag, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 06:20 Uhr, an dem VW zu schaffen gemacht haben, der auf der Industriestraße in Höhe Hausnummer vier abgestellt war. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte unter 020823 1080 an die Kripo Goch. (cs)

