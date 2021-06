Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Parkbank auf Spielplatz durch Feuer zerstört

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen (9. Juni 2021) zwischen 05:50 und kurz nach 6:00 Uhr eine Parkbank auf einem Kinderspielplatz an der Südstraße angezündet. Die Sitzgelegenheit wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Feuerwehr setzte einen Pulverlöscher ein. Seit April ist es die vierte Parkbank, die auf Klever Stadtgebiet in Brand geraten ist. Die Kripo Kleve ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bitte unter 02821 5040 zu melden.

