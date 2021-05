Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Opel beschädigt und geflüchtet

Haßloch (ots)

Bereits am Donnerstag, den 29.04.2021, wurde im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr, ein vor dem Theodor-Friedrich-Haus in der Heinrich-Brauch stehender weißer Opel Corsa im Bereich der hinteren Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Opel entstand Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Haßloch bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06324-933-0.

