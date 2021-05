Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kripo Neustadt/Wstr. bittet um Ihre Mithilfe

Altleiningen / Leininger Land (ots)

Am Montag, 26.04.2021, kam es in der Zeit von 12 Uhr - 18 Uhr, im Bereich Altleiningen und Langental, Langgewannenweg, zu einer Straftat zum Nachteil eines jungen Mädchens. Die Kripo Neustadt/Wstr. fragt daher, wer zu dieser Zeit im Bereich Altleiningen, Talstraße, entlang des Höninger Baches, am Wanderparkplatz Langental vorbei bis hin zum Windwiesenhof Höningen, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Mädchen gemacht hat. Die Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 06321/854-4621 oder 854-0 entgegen genommen.

