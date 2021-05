Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Drogenbeeinflusste Autofahrer

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Ein Mercedes wurde am 02.05.2021, um 10.45 Uhr, auf der A650 Gemarkung Ludwigshafen von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 31-jährigen Fahrer stellten die Beamten Hinweise auf Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf Amphetamin und THC. Bei der Durchsuchung der Person und des Autos wurden eine geringe Menge Marihuana und ein Einhandmesser aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- , Waffengesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Einen VW Golf kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 02.05.2021 um 13.20 Uhr, in Ludwigshafen, Am Hansenbusch, nachdem sie diesen zuvor auf der B9 festgestellt hatten. Aus dem Wagen strömte der Geruch von Marihuana. Beim 21-jährigen Fahrer selbst konnten Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt werden. Auch dies bestätigte ein Urintest (positiv auf Cannabis und Amphetamin). Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des 21-jährigen zwei Tütchen mit kleinen Mengen Cannabis. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

